Nach Kündigung : 1. FC Kaiserslautern und Gerry Ehrmann legen Streit bei

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern und sein Torwart-Idol Gerry Ehrmann haben einen knapp ein Jahr dauernden Streit außergerichtlich überwunden. Der FCK hatte Ehrmann schwere Vorwürfe gemacht und ihn gekündigt.

Man habe „intensive und konstruktive Gespräche geführt, in denen die in den vergangenen Monaten entstandenen Unstimmigkeiten und Missverständnisse vollständig ausgeräumt werden konnten“, teilte der FCK am Freitag mit. Vom Arbeitsgericht Kaiserslautern hieß es, der für 26. Januar anberaumte Kammertermin entfalle, weil sich die Parteien geeinigt haben.