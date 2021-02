Schnee-Chaos in Ostwestfalen : Bundesliga-Partie zwischen Bielefeld und Bremen abgesagt

Ein Räumfahrzeug in Bielefeld schippt Schnee von der Straße. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bielefeld Der Wintereinbruch in Teilen Deutschlands hat auch Auswirkungen auf den Spielplan der Bundesligen. Die Partie von Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen muss nun kurzfristig verschoben werden.

Das Bundesliga-Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen am Sonntagabend ist wegen des massiven Wintereinbruchs in der Region abgesagt worden. Die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels sei nicht gewährleistet, teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Die Entscheidung sei wegen der „starken und anhaltenden Schneefälle in Verbindung mit Frost“ im Einvernehmen mit dem Schiedsrichter getroffen worden.

Das für den heutigen Sonntagabend angesetzte Heimspiel des DSC Arminia Bielefeld gegen @werderbremen fällt dem aktuellen Wintereinbruch zum Opfer und wurde von der offiziellen Platzkommission abgesagt.#DSCSVW #immerdabei pic.twitter.com/heI3hbELcX — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 7, 2021

Für die Begegnung in der Fußball-Bundesliga muss nun ein neuer Termin gefunden werden. Dieser solle zeitnah bekanntgegeben werden, teilte die DFL mit. Nach Angaben von Arminias Medienchef Daniel Mucha hatte der Club zuvor noch alles versucht, um den Platz bespielbar zu machen. Mitarbeiter sollten den Rasen vom Schnee befreien. Zuvor war bereits das Heimspiel des SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga wegen der starken Schneefälle abgesagt worden. „Die Gefahr für die Spieler ist zu groß und es wäre kein fairer Wettbewerb gegeben“, teilte der Bundesliga-Absteiger SCP via Twitter mit.

Aufsteiger Bielefeld ist derzeit 16. der Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Bremen steht mit fünf Punkten mehr als die Arminia im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Ostwestfalen ist von dem Wintereinbruch, der am Samstagabend begonnen hatte, besonders betroffen. In der Nacht hatte es dort teils bis zu 30 Zentimeter Schnee gegeben. Am Sonntag schneite es weiter. Auch die Autobahn A2 von Dortmund in Richtung Hannover wurde zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost wegen des massiven Schneefalls am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt. Der Winterdienst war am Bielefelder Berg nicht mehr mit dem Räumen der Fahrbahn hinterhergekommen. Nach rund zwei Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Spiel-Absagen in den beiden höchsten Fußball-Ligen Deutschlands wegen Unwettern kommen relativ selten vor. Vor rund einem Jahr wurde in der Bundesliga die Partie Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln wegen des Sturmtiefs Sabine verschoben. Nach Angaben der DFL gab es die bislang letzte Absage wegen Schneefalls bei der Zweitliga-Begegnung Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln vor rund zwei Jahren.

(old/dpa)