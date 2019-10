4:1 gegen Heidenheim : Werder stürmt ins Pokal-Achtelfinale

Bremen Werder Bremen hat seine Pflichtaufgabe im Pokal gelöst und den Zweitligisten 1. FC Heidenheim deutlich geschlagen. Werder gab sich keine Blöße und entschied das Spiel schon vor der Pause.

Auf den Tag genau zwei Jahre nach Kohfeldts Beförderung zum Cheftrainer zündeten die Grün-Weißen in der ersten Halbzeit ein Offensivfeuerwerk und zeigten dem klassentieferen Kontrahenten von Beginn an die Grenzen auf. Für Heidenheim, in der vergangenen Saison wie auch 2016 bis ins Viertelfinale vorgedrungen, war der Traum von der nächsten Pokal-Überraschung schon nach gut einer Viertelstunde praktisch vorbei.

Für Bremen kam der Sieg nach zuletzt vier Remis in der Liga einer kleinen Erlösung gleich. Zudem gelang den Gastgebern, die in der vergangenen Saison erst im Pokal-Halbfinale an Bayern München gescheitert waren, eine späte Revanche: Beim bislang einzigen Vergleich der beiden Teams, damals in der ersten Pokalrunde, siegte im Jahr 2011 der FCH.