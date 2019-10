Zweite Runde des DFB-Pokals : Saarbrücken blamiert den 1. FC Köln

Völklingen Vom Viertligisten blamiert: Der 1. FC Köln ist nach einer desaströsen Leistung in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Gegen den von der Kölner Klubikone Dirk Lottner trainierten Regionalligisten 1. FC Saarbrücken verlor der FC 2:3.

Das passte ins Bild: Vor dem wegweisenden Derby in der Liga am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf ist Köln mächtig angezählt. Auch der Druck auf Trainer Beierlorzer wächst - beim Duell gegen den Regionalligisten war zu keiner Zeit ein Klassenunterschied spürbar.

Trainer Beierlorzer in Köln vorgestellt : Trainer Beierlorzer in Köln vorgestellt

Saarbrücken kassierte für den Achtelfinaleinzug 702.000 Euro vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Doch der Underdog träumt mittlerweile von mehr. "Bayern und Dortmund will ich aus dem Weg gehen, die will ich erst in Berlin", sagte Matchwinner Jänicke mit einem Augenzwinkern: "Wir wussten vorher, dass sie Probleme und wir einen Lauf haben. Der Verlauf war typisch für den Pokal, deshalb kommen die Zuschauer ins Stadion."

Die 6800 Fans im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen, wo der FCS aufgrund der Umbauarbeiten am heimischen Ludwigsparkstadion derzeit seine Heimspiele austrägt, sahen eine starke Anfangsphase der Gastgeber.

Nach 70 Sekunden des zweiten Durchgangs hätte Saarbrücken eigentlich in Führung liegen müssen. Sebastian Jacob brachte den Ball aus kurzer Distanz aber nicht im Tor unter. Besser machte es Schorch per Kopf nach einem Freistoß von Fanol Perdedaj. Nur vier Minuten später schraubte Jurcher am Ende eines Alleingangs das Ergebnis in die Höhe.