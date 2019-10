DFB-Pokal : Bayern verhindern in Bochum mit letzter Kraft eine Blamage

Bochum Harmlos, lasch, fürchterlich schwach - aber am Ende eiskalt: Bayern München hat seine Pokal-Pflichtaufgabe beim VfL Bochum dank eines Last-Minute-Treffers von Thomas Müller mit Ach und Krach gelöst.

Präsident Uli Hoeneß atmete auf der Ehrentribüne tief durch, unten auf dem Platz herzten die Spieler des FC Bayern ihren Matchwinner Thomas Müller. Die Erleichterung nach dem schwer erkämpften 2:1 (0:1) beim aufopferungsvoll ackernden VfL Bochum in der 2. Runde des DFB-Pokals war riesengroß. "Uns ist eine Last von den Schultern gefallen", sagte Müller bei Sky: "Das setzt Glücksgefühle frei."

Doch der Sieg war nach einem weitgehend harmlosen, laschen und schwachen Auftritt extrem glücklich. "Mit dem großen Ganzen können wir nicht so zufrieden sein", gab auch Müller zu. Der 30-Jährige (89.) und Serge Gnabry (83.) drehten das Spiel beim VfL, der einer Sensation ganz nahe war. Bayern-Profi Alphonso Davies (36.) hatte vor 26.600 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion ins eigene Tor getroffen. Bochums Armel Bella-Kotchap (88.) sah in der Schlussphase Rot.

Wie der Sieg zustande kam, sei "am Schluss egal", sagte Gnabry: "Das Spiel lief nicht gut, wir hatten brutal viele Missverständnisse. Wenn wir es besser wüssten, würden wir nicht so viele Fehler machen." Leon Goretzka meinte: "So viele Fehler ist man nicht gewohnt, aber es liegt an den Spielern und nicht am Trainer. Das hat etwas mit Konzentration zu tun."