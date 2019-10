Schalke-Coach Wagner glaubt : Bielefeld steigt in die Bundesliga auf

Bielefeld Trotz 0:3-Rückstand hat Zweitligist Arminia Bielefeld es gegen Schalke 04 am Ende nochmal spannend. David Wagner kann sich die Arminia gut in der Bundesliga vorstellen.

Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 sieht in Pokal-Gegner Arminia Bielefeld einen wahrscheinlichen Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga. „Ich fühle mich in meiner Einschätzung bestätigt“, sagte Wagner, der Bielefeld schon vor dem knappen 3:2 (3:0) seines Teams im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals als Aufstiegskandidaten bezeichnet hatte: „Diese Mannschaft hat alle Optionen, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen. Und ich würde mich freuen, wenn es so kommen würde.“