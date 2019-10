DFB-Pokal : Hofmann köpft Karlsruhe zum 1:0-Sieg über Darmstadt

Foto: dpa/Uwe Anspach Karlsruhes Torschütze Philipp Hofmann (r) jubelt mit Karlsruhes Marvin Wanitzek über das Tor zum 0:1.

Darmstadt Der Karlsruher SC ist mit einem 1:0 (0:0)-Sieg über den SV Darmstadt 98 erstmals seit 2013 wieder ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Vor 11.240 Zuschauern am Böllenfalltor erzielte Philipp Hofmann in der 85. Minute per Kopf das einzige Tor des Tages.

Für Darmstadt war es die erste Heimniederlage nach zehn Spielen.

Die Darmstädter waren zunächst das aktivere Team, spielten aber zu ungenau nach vorne gegen defensiv gut organisierte Karlsruher. Mit zunehmender Dauer kamen die Gäste besser in die Partie und hatten mit einem Schuss von Routinier Anton Fink in der 21. Minute die erste gute Gelegenheit des Spiels. Marcel Schuhen im Darmstädter Tor parierte. Der Keeper war auch mit einer starken Reaktion zur Stelle, als Lukas Fröde (39.) nach einer Ecke zum Kopfball kam.

Im zweiten Durchgang wurde Darmstadt etwas gefährlicher. Doch Fabian Holland (55.) scheiterte an Marius Gersbeck, der beim KSC für Benjamin Uphoff das Tor hütete. Und in der 64. Minute strich eine Hereingabe von Patrick Herrmann nur um Haaresbreite am Tor vorbei. Nach einer Flanke von Fink stieg dann Hofmann am höchsten und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Gäste.

Statistik

Darmstadt: Schuhen - Patrick Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Palsson - Schnellhardt (77. Paik), Tobias Kempe - Honsak (86. Skarke), Heller (60. Mehlem) - Dursun. - Trainer: Grammozis

Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Fröde - Stiefler (90.+2 Camoglu), Wanitzek, Choi (74. Lorenz) - Fink (87. Kobald), Hofmann. - Trainer: Schwartz

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Tor: 0:1 Hofmann (85.)

Zuschauer: 11.240

Beste Spieler: Palsson - Fröde, Wanitzek

Gelbe Karten: - Stiefler

(ako/dpa)