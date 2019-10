Bayer - Paderborn 1:0 : Leverkusen beendet im Pokal seine Durststrecke

Leverkusen Das von Leverkusens Trainer Peter Bosz erwartete Offensivspektakel ist ausgeblieben. Eine Runde weiter ist die Werkself dennoch. Dank eines Treffers von Lucas Alario setzten sich die Gastgeber in der zweiten Pokalrunde verdient mit 1:0 (1:0) gegen Paderborn durch.

Die Partie begann mit zwei Großchancen auf beiden Seiten. Zunächst scheiterte Leverkusens Kevin Volland aus kurzer Distanz (3.) an SCP-Keeper Jannik Huth, auf der Gegenseite setzte Christopher Antwi-Adjei den Ball knapp am Bayer-Tor vorbei (4.). In der Folge übernahm die Werkself zunehmend die Kontrolle über das Spiel und ging mit der nächsten guten Gelegenheit auch in Führung. Nach einer Flanke von Mitchell Weiser gelangte der Ball zu Lucas Alario, der nervenstark mit links zum 1:0 verwandelte (25.).