Duisburg - Hoffenheim 0:2 : Hoffenheims Pokalfluch endet in Duisburg

Die TSG Hoffenheim hat ihren DFB-Pokal-Fluch nach etlichen tristen Jahren gebannt: Die in der Bundesliga zuletzt so erfolgreichen Kraichgauer setzten sich beim MSV Duisburg 2:0 (0:0) durch und erreichten erstmals seit fünf Jahren das Achtelfinale.

So verlängerte Ihlas Bebou eine Flanke von Pavel Kaderabek per Kopf an die Latte (20.), und auch Dennis Geiger traf mit einem Freistoß aus schwieriger Lage Aluminium: Der Schlenzer des U21-Nationalspielers von der linken Außenlinie klatschte an den kurzen Außenpfosten (39.). Duisburg fand kaum noch aus der Umklammerung, rettete das Remis aber mit Glück und Leidenschaft in die Pause.