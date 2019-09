Testspiele : Pizarro trifft bei Werder-Sieg gegen Hannover

Hannover Hannover 96 musste sich in einem Testspiel gegen Werder Bremen mit 0:1 geschlagen geben. Claudio Pizarro erzielte das Tor des Tages. Der Ex-Bremer Martin Harnik feierte derweil einen erfolgreichen Einstand bei seinem neuen Verein Hamburger SV.

Bundesligist Werder Bremen hat am Mittwoch ein Testspiel beim Erstliga-Absteiger Hannover 96 mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Siegtor schoss Claudio Pizarro auf Zuspiel des erst am Montag von 1899 Hoffenheim verpflichteten Leonardo Bittencourt.

Der ehemalige Werder-Stürmer Martin Harnik hat derweil einen erfolgreichen Einstand bei seinem neuen Verein Hamburger SV gefeiert. Der Zugang von Bremen erzielte am Mittwoch in der 88. Minute den späten Ausgleich zum 1:1 (0:0)-Endstand in einem Testspiel beim VfL Wolfsburg. Der Bundesligist war gegen den Zweitliga-Tabellenführer zuvor in der 61. Minute durch ein Tor von Marcel Tisserand in Führung gegangen.