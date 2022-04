Zweite Liga Kompakt : Furioses Spitzenspiel in Darmstadt – Bremen spielt 1:1 gegen Nürnberg

Furioses Spitzenspiel in Darmstadt – Bremen spielt 1:1 gegen Nürnberg

Düsseldorf Schalke 04 und Darmstadt 98 liefern sich am Ostersonntag einen torreichen Schlagabtausch. Sieben Tore nach 90 Minuten sowie die Tabellenführung für die Königsblauen lautet die Bilanz. Werder Bremen ist derweil nach dem 1:1 gegen Nürnberg der erste Verfolger von S04. Die Zweitligaspiele in der Zusammenfassung.

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 2:5 (2:3) Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel unter Interimstrainer Mike Büskens hat Schalke 04 die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt und einen großen Schritt zum Wiederaufstieg gemacht. Im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 setzten sich die Königsblauen mit 5:2 (3:2) durch und vergrößerten ihren Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf drei Punkte.

Sieggaranten für den Bundesliga-Absteiger waren seine Stürmer: Erst schnürte Simon Terodde vor 14.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor mit seinen Saisontoren 23 und 24 (14./29.) einen Doppelpack, dann legte Marius Bülter mit seinen Treffern Nummer acht bis zehn (43./48./62.) nach. Für die Darmstädter, die weiter Vierter sind, traf Phillip Tietz ebenfalls doppelt (11./34.)

Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1) Werder Bremen kommt auf dem Weg zu einer direkten Bundesliga-Rückkehr nur mit Trippelschritten voran. Gegen den 1. FC Nürnberg kamen die Hanseaten nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, es war für die Grün-Weißen das dritte Unentschieden in Serie. Dennoch behaupteten sie Rang zwei, einen Punkt vor dem FC St. Pauli.

Den Führungstreffer für die Franken erzielte Nikola Dovedan in der 24. Minute per Foulelfmeter, zuvor war Lino Tempelmann von Milos Veljkovic zu Fall gebracht worden. Vier Minuten nach seiner Einwechslung gelang Mitchell Weiser der Ausgleich nach guter Vorarbeit von Marco Friedl (65.).

1. FC Heidenheim - Erzgebirge Aue 0:2 (0:0) Erzgebirge Aue hat das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga am Leben gehalten. Das Team von Trainer Pawel Dotschew gewann nach vier Niederlagen in Serie beim heimstarken 1. FC Heidenheim überraschend mit 2:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz auf sieben Punkte.