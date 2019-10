Raman-Doppelpack ebnet den Weg : Schalke furios und sorglos beim 3:2-Sieg in Bielefeld

Schalke furios und sorglos beim 3:2-Sieg in Bielefeld

Bielefeld Der FC Schalke 04 zieht ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Beim Zweitliga-Topclub Arminia Bielefeld zeigt Königsblau eine furiose Anfangsphase und muss dann doch noch richtig zittern. Seine ersten Schalke-Tore feiert Benito Raman.

Erst furios, dann noch mächtig gezittert: Der FC Schalke 04 ist ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen und hat dabei möglicherweise ein neues Traum-Duo für den Sturm gefunden. Die Gelsenkirchener überrumpelten den Zweitliga-Zweiten Arminia Bielefeld mit drei Toren in den ersten 32 Minuten und gewannen am Dienstagabend vor 26 203 Zuschauern in der ausverkauften Arena nach Gegentreffern von Fabian Klos (71.) und Cebio Soukou (77.) letztlich gerade noch mit 3:2 (3:0).