Auslosung in Nyon: Das sind die Viertelfinal-Partien der Champions League

Auslosung in Nyon

Der Champions-League-Pokal in der Münchner Allianz Arena (Archiv). Foto: dpa/Tobias Hase

Nyon In Nyon sind am Freitag die Viertelfinals der Champions League ausgelost worden. Das sind die Duelle, auf die sich Fans freuen dürfen.

Bayern-Bezwinger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat im Viertelfinale der Champions League eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Der Vorjahresfinalist trifft auf den portugiesischen Meister FC Porto. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon.