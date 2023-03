„Stop Racism“ Profiklubs setzen Zeichen gegen Rassismus

Der deutsche Profifußball setzt am übernächsten Wochenende erneut ein Zeichen gegen Rassismus. Am 26. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga wird die Botschaft „Stop Racism“ unter anderem in den Stadien aller Heimspielorte, bei Übertragungen von Medienpartnern und auf digitalen Kommunikationskanälen verbreitet. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit.