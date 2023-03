Spannung über Überraschungen Sechs Gründe, die Hoffnung für den Fußball machen

Dass Sport1 in einem jahrelangen Liveexperiment versucht hat, das TV-Publikum so lange anzuschreien, bis auch die Zuschauer, die eigentlich nur beim Sportquiz sechs deutsche Städte mit Q erraten wollten, sich sicher waren, dass die 2. Fußball-Bundesliga sowas wie ein wöchentlicher Super Bowl wäre, ist inzwischen so bekannt, dass auch die Witze über die dort besungene beste zweite Liga aller Zeiten schon ihre Karriere beendet haben. Mit einiger Gewissheit lässt sich inzwischen zudem festhalten, dass sie damals unrecht hatten. So attraktiv wie heute erstrahlte das deutsche Unterhaus selten. Nachdem der gemeinsame Betriebsausflug von Werder Bremen und Schalke 04 in der vergangenen Saison noch ein unverhofftes Schlaglicht auf die Liga geworfen hat, lässt sich vor dem letzten Saisondrittel der Folgesaison bereits feststellen, dass sie durch den Abgang der beiden Publikumsgaranten wenig von ihrer Attraktivität eingebüßt hat. Klubs wie Darmstadt oder Paderborn, die dauerhaft in zweiter Reihe parken, haben eine mutige Spielphilosophie so tief verinnerlicht, dass die Spiele auch sehenswert für Menschen sind, die emotional keine Aktien an diesen Klubs halten. Dass in der 2. Bundesliga nur grob geackert würde, während eine Etage höher ausschließlich Edelkicker feine Spielkunst zelebrieren, ist längst überholt. Das Unterhaus hat sich zu einem Sammelbecken für inzwischen wieder zunehmend große Namen gemausert, in dem es tatsächlich aufregenden Fußball zu sehen gibt. Gerade in Zeiten, in denen die Spitzenplätze der Bundesliga per Erbrecht vergeben zu sein scheinen, wird die eigentliche Ware attraktiv. Wer übersehen kann, dass es weniger zu gewinnen gibt, wird beim Spiel als puristischem Vergnügen hier besser bedient als bei vielen Spieler der Europa League.