Terzic lobt Wolf BVB hofft auf baldiges Adeyemi-Comeback

Borussia Dortmund kann auf ein baldiges Comeback von Nationalspieler Karim Adeyemi hoffen. „Es gibt deutlich Schritte nach vorne. Karim fängt in den nächsten Tagen wieder an, mit dem Ball zu trainieren“, sagte Trainer Edin Terzic einen Tag vor dem Topspiel seines Teams in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenvierten RB Leipzig an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN).