Bestrebungen torpediert? Darum gibt es bei Fortuna noch keinen Betriebsrat

Düsseldorf · Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft? In vielen Bereichen stimmt das so nicht. Das zeigt sich unter anderem bei der Organisation von Mitarbeitern in Betriebsräten. Denn die gibt es bei den allermeisten Klubs bislang nicht. Warum eigentlich? Wie es bei Fortuna aussieht.

02.03.2023, 07:02 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Bei Fortuna gibt es etwa 200 sozialversicherungspflichtig-beschäftigte Mitarbeiter, sagt ein Sprecher. Dazu gehören auch Lizenzspieler, Trainer und die Angestellten im Nachwuchsleistungszentrum. Damit erfüllt der Zweitligist die Kriterien, dass die Arbeitnehmer eigentlich die Möglichkeit dazu hätten, sich in einem Betriebsrat zu organisieren. Hier geht es zur Bilderstrecke: So gut werden Fortunas Heimspiele besucht