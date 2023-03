Thomas Reis Der ewige Bochumer kehrt als Schalke-Trainer erstmals zurück

In der Tat gab es bisher kaum einen Trainer, der den VfL Bochum so sehr verkörperte wie Thomas Reis, der noch immer in Bochum wohnt. Der zwischen 1995 und 2003 bereits acht Jahre für den VfL gespielt hat. Der 2009 in der Nachwuchsabteilung angefangen hat, als Scout, als Assistent in der Jugend und bei den Profis. Als Trainer der Frauenmannschaft, bei der er seine heutige Ehefrau kennenlernte. Als Trainer von Jugendmannschaften. Nach einem dreijährigen Intermezzo beim VfL Wolfsburg kehrte er 2019 als Trainer für die Profis in der Zweiten Bundesliga zurück. Im zweiten Jahr folgte der Aufstieg. An der Rückkehr ins Oberhaus nach elf Jahren sind zuvor acht andere, teils namhafte Trainer gescheitert.