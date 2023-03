Zum Topspiel droht Verkehrschaos Diese Anreisevarianten empfiehlt der BVB zum Spiel gegen RB Leipzig

„Der weitestgehende Ausfall des ÖPNV innerhalb der Stadt Dortmund wird neben dem Bundesliga-Topspiel in unmittelbarer Nähe des Signal Iduna Park weitere Großveranstaltungen mit voller Wucht treffen“, schreibt der BVB an seine Fans. In den Westfalenhallen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Stadion befinden, findet am Freitag nämlich eine Motorradmesse mit geschätzten 20.000 Besuchern statt. Zudem sind in der Innenstadt zwei Großdemonstrationen angemeldet.