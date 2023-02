Leitwolf im Mittelfeld Warum die Leistungen von Can die Entwicklung beim BVB widerspiegeln

Dazu gehört die Fähigkeit, den Herausforderungen des Spiels auf erwachsene Art zu begegnen. Das tut er inzwischen auch in seiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit, die für die Gladiatoren der Neuzeit beinahe so wichtig ist wie der Auftritt in der Arena. Can, den seine Wegbegleiter übereinstimmend als einen außerhalb des Rasens höflichen und schüchternen Zeitgenossen beschreiben, lässt die Menschen nun in sein Leben schauen. Dem Sender Dazn gewährte er eine lange Homestory, in deren Verlauf die Fans unter anderem erfuhren, dass dem Fußballer vor ein paar Jahren während seines Engagements in Turin wegen eines Tumors die Schilddrüse entfernt werden musste. „Das hat einiges in meinem Leben verändert“, räumt Can ein, „man merkt, du kannst so viel Geld haben, du kannst alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste.“