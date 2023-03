BVB oder Leipzig Das ungleiche Duell um die Herausforderer-Rolle in der Bundesliga

Hier kommt der größte Vorzug der Dortmunder Tradition im Vergleich zum Emporkömmling Leipzig zum Tragen. Der BVB stützt sich auf 157.000 Mitglieder, während Leipzig lediglich 21 Stimmberechtigte „mitreden“ lässt. 65.000 Anhänger der Borussia sind in 1000 offiziellen Fanklubs organisiert, nach zuverlässigen Schätzungen hat der BVB mehr als zehn Millionen Anhänger. Dagegen ist Leipzig ein Zwerg mit 24.000 organisierten Fans in 145 Klubs und einer überschaubaren regionalen Bedeutung, die allerdings zumindest in Sachsen niemand unterschätzt. Schon vor sieben Jahren beteuerte der damalige Trainer Ralph Hasenhüttl: „Ich sehe die Euphorie und die Freude, die wir in der Stadt verbreiten.“