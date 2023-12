Einigung oder Knall am Montag Wieso der DFL-Investorendeal zu einer Zerreißprobe wird

Mehrere Vereine befinden sich in einem Spannungsfeld. Die Meinungen ihrer aktiven und lauten Fans stehen mitunter gegen die eigenen wirtschaftlichen Überzeugungen. Andere Clubs haben es einfacher, weil die Fanszene bei ihnen nicht so laut und dominant ist. So erklärte Hoffenheims Geschäftsführer Denni Strich: „Wir stehen der Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner positiv gegenüber. Das haben wir unserer Fanszene in einem konstruktiven Austausch mitgeteilt.“ Die Führung des 1. FC Heidenheim hat nach eigenen Angaben seinem Fanbeirat erläutert, dass sie einer strategischen Vermarktungspartnerschaft unter bestimmten Voraussetzungen „positiv gegenüberstehen“.