Bayern verspielt 2:0-Vorsprung : Kahn tobt nach BVB-Ausgleich auf der Tribüne

Dortmund Der FC Bayern kassierte am 9. Spieltag der Bundesliga in letzter Minute bei Borussia Dortmund noch den 2:2-Ausgleich durch Anthony Modeste. Bayern-Boss Oliver Kahn ließ seinem Ärger anschließend freien Lauf.

Alles lief nach Plan für den FC Bayern München, doch dann kam Anthony Modeste . Zunächst bereitete der zuletzt viel kritisierte Angreifer von Borussia Dortmund den Anschlusstreffer durch Youssoufa Moukoko vor, dann schockte er den Rekordmeister mit seinem Ausgleichstor zum 2:2 (0:1) in allerletzter Sekunde.

Während die BVB-Fans jubelten, regte sich einer auf der Tribüne so richtig auf: Bayern-Boss Oliver Kahn . Nachdem der sicher geglaubte Dreier noch leichtfertig aus der Hand gegeben worden war, ließ der 53-Jährige seinem Ärger freien Lauf. Nach dem späten Ausgleich riss Kahn auf der Tribüne wütend die Arme nach hinten, sank in seinem Stuhl zusammen und brüllte seinen Frust hinaus. Anschließend schlug er mit den flachen Händen auf die Glasbande vor sich. Bayern-Präsident Herbert Hainer stand fassungslos neben ihm.

Die Szene machte in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. „Einen Olli Kahn bringt nichts aus der Ruhe. Außer ein Gegentor in letzter Sekunde“, schrieb ein User. Ein anderer meinte: „Wäre Kahn auf dem Platz gewesen, wären nicht alle lebend davon gekommen.“ Und natürlich durften auch Anspielungen auf den Modeste-Song nicht fehlen: „Wer gibt Oli Kahn den Rest? ANTHONY MODESTE!“.

Durch das Unentschieden vermasselte der BVB dem großen Rivalen aus München den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Mit 16 Punkten liegen die Münchner und Dortmunder weiterhin gleichauf auf den Plätzen drei und vier.

„Ich bin da, ein großer Verein. Wir spielen in der Champions League. Für mich ist alles positiv. Natürlich, mein Wechsel war sehr, sehr schwer. Ich habe sehr viel auf den Deckel gekriegt. (...) Aber ich muss positiv bleiben und an mich denken“, sagte Modeste beim TV-Sender Sky. Mit „Modeste, Modeste, Anthony Modeste“-Sprechchören wurde der Angreifer von den BVB-Fans gefeiert. Und auch von Trainer Edin Terzic bekam er ein Extra-Lob: „Tony war auch am ersten Tor maßgeblich beteiligt. Das war hervorragend. Nicht nur Tony hat sich gefreut, die ganze Mannschaft, das ganze Stadion hat es ihm gegönnt.“