Borussia Dortmund hat nach einem 0:2-Rückstand Bayern München im Klassiker noch ein 2:2 (0:1) abgetrotzt. Anthony Modeste traf in letzter Sekunde zum Ausgleich. Während die BVB-Fans jubelten, regte sich einer auf der Tribüne so richtig auf: Bayern-Boss Oliver Kahn. Stinksauer schimpfte er über den Last-Minute-Ausgleich. Die Szene sorgte in den sozialen Netzwerken für mächtig Aufsehen. Wir haben einige Reaktionen zusammengetragen.