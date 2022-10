Neustart mit der Werkself : Xabi Alonso stürzt sich in das Abenteuer Bayer 04

Leverkusen Der neue Trainer der Werkself verbreitet nach schwierigen Wochen Aufbruchsstimmung und Zuversicht unter dem Bayer-Kreuz. Seine mangelnde Erfahrung als Coach bereitet ihm vor seinem Debüt in der Bundesliga keine Sorgen.

„Wir haben bei unseren Gesprächen beidseitig das Gefühl bekommen, dass es wunderbar passt“, sagte Rolfes bei der Vorstellung des Spaniers. „Der dominante und dynamische Spielstil, den er bei seiner Zeit in San Sebastian gezeigt hat, passt hervorragend zu unserer Philosophie und unseren Spielern.“ Zudem sei Alonso als Profi stets eine Führungspersönlichkeit gewesen, was in der schwierigen Situation, in der Bayer stecke, wichtig sei.