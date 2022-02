Schon 13 Saison-Niederlagen : Borussias U23 trifft im Abstiegskampf auf Vogels „Ex“

Mönchengladbach Das Regionalliga-Team von Borussia Mönchengladbach reist am Wochenende zum KFC Uerdingen. Personell muss Trainer Heiko Vogel gegen den Tabellenletzten weiterhin auf zwei „fest eingeplante Säulen“ verzichten.

Wenn Borussias U23 am Samstag (14 Uhr) in Velbert zum Gastspiel bei Regionalliga-Schlusslicht KFC Uerdingen antritt, muss man die Partie anders als noch in der Hinrunde inzwischen als Abstiegsduell unter Nachbarn bezeichnen. Die Borussen sollten allmählich Punkte auf die Habenseite bekommen, um nicht in ganz arge Not zu geraten. Zwar hat die U23 aktuell noch sieben Zähler Vorsprung auf den Bonner SC, der den ersten Abstiegsplatz belegt, doch die Bonner haben ein Spiel weniger absolviert – bei anderen Rivalen sind es sogar bis zu drei Spiele.

Und das grausige 0:0 aus dem Hinspiel beim Ex-Verein des Gladbacher Trainers Heiko Vogel, der 2019 für knapp fünf Monate in Krefeld angestellt war, mag auch Mahnung sein, dass selbst gegen die Uerdinger erst gespielt werden muss – auch wenn diese mit erst zehn Zählern kaum noch zu retten sind.

„Ich muss den Jungs nicht jeden Montag die Tabelle vorlesen, denen ist die Situation schon bewusst. Wenn man auch sieht, wie sie aktuell im Training arbeiten, dann gehen sie mit der Lage schon sehr bewusst um“, sagt Vogel, der aber auch betont, dass die Situation keineswegs verharmlost wird. „Natürlich ist es so, dass die gesamte Situation rund um den Verein gerade an so jungen Spielern nicht spurlos vorbei geht.“

Positiv stimmen den Trainer zwar nicht die jüngsten Ergebnisse, so aber doch der Umstand, dass sein Team zuletzt gegen das Top-Team von Rot-Weiß Oberhausen alles in die Waagschale warf. „Ich denke, dass man über weite Strecken nach der Pause nicht gesehen hat, dass wir in Unterzahl waren“, erklärt Vogel etwa.

Zudem sei die Verpflichtung von Joshua Holtby nicht nur in den 90 wöchentlichen Spielminuten ein Gewinn. „Was Joshua einbringt, spürst Du auch bei jeder Trainingseinheit“, lobt der Coach. Noch nicht ganz so zum Tragen gekommen ist der ebenfalls im Winter gekommene Mittelstürmer Semir Telalovic. „Wir haben aktuell viel zu viele Ballverluste, als dass bei ihm etwas ankommt, dass es zu verwerten gäbe. Aber er ist Stürmer, kennt auch solche Phasen, und er bleibt ruhig“, sagt Vogel.