Borussias Personalsituation vor Augsburg : Kramer fehlt weiter, Hütter verteilt ein Sonderlob

Mönchengladbach Beim letzten öffentlichen Training vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg standen Trainer Adi Hütter 20 Feldspieler zur Verfügung. Christoph Kramer war weiterhin nicht dabei. Über dessen Gesundheitszustand und die Entwicklungen von Marcus Thuram und Florian Neuhaus sprach Hütter auf der Pressekonferenz.

Es wäre nicht überraschend, wenn Joe Scally kurz mal schwindelig geworden wäre, so sehr drehte und drehte er sich am Donnerstag auf dem Trainingsplatz, als er beim Kreisspiel abwechselnd mit Manu Koné und Conor Noß in der Mitte dem Ball hinterherjagte. Alassane Plea , Tony Jantschke , Jordan Beyer und Florian Neuhaus gehörten ebenfalls zur Gruppe, die im Fünf-gegen-Zwei mit einem Kontakt den Ball laufen ließ.

Neuhaus, dessen Entwicklung Hütter in den vergangenen Wochen bereits mehrmals positiv hervorgehoben hatte, bekam auf der Pressekonferenz am Donnerstag erneut ein Lob seines Trainers. „Ich habe ihm aufgezeigt, wo er noch ein besserer Spieler werden kann, dazu gehören die Laufarbeit und die Sprints. Wenn man seine Werte sieht, ist es mittlerweile ein großer Unterschied. Flo hat es geschafft, das anzunehmen und umzusetzen“, sagte Hütter.

In der Offensive wird es wohl erneut auf eine Doppelzehn aus Jonas Hofmann und Alassane Plea hinauslaufen, der Platz in der Spitze dürfte Breel Embolo gehören. „Bei Marcus Thuram ist es so, dass er im Training versucht, wieder an das Niveau, das er mal hatte, heranzukommen. Er ist auf dem richtigen Weg Weg. Er wird sich sicherlich in den letzten drei Monaten dieser Saison reinhauen. Dann schauen wir mal, was passiert. Keiner weiß es“, sagte Hütter und versicherte: „Eines ist aber auch klar: Er ist mit dem Herzen immer noch hier bei Borussia Mönchengladbach, er liebt diesen Verein.“