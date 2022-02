„Er ist sehr, sehr fragil“ : Borussias Doucouré erleidet nächsten Rückschlag

Mönchengladbach Mamadou Doucouré spielt seit 2016 bei Borussia Mönchengladbach, hat aufgrund zahlreicher Verletzungen aber erst zweimal für die Profis gespielt. Am Donnerstag wurde der Franzose erneut zurückgeworfen. Was sein Trainer Adi Hütter über den 23-Jährigen sagt.

Am Donnerstag war Mamadou Doucouré wieder gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park zu sehen, nachdem er am Dienstag noch individuell trainiert hatte. Die Übungen und Spielformen, die Adi Hütter trainieren ließ, konnte der Franzose zunächst auch ohne Probleme mitmachen, doch bis zum Ende hielt Doucouré nicht durch.

Ein Einsatz ist aktuell wieder in weite Ferne gerückt. „Es ist schade, dass der Körper nicht immer so mitspielt, wie er und wie wir uns das wünschen und es ist schade, einen Spieler mit so einem Potenzial nicht öfter auf dem Platz zu sehen“, sagte Hütter. Vier Muskelbündelrisse, ein Muskelteilabriss und ein Achillessehnenriss haben sich in Doucourés Krankenakte in den vergangenen Jahren angesammelt. Hinzu kommen zahlreiche Trainingseinheiten, in denen er aufgrund muskulärer Probleme kürzertreten musste. Seit seinem Wechsel von Paris St. Germain nach Gladbach im Jahr 2016 hat der Linksfuß mehr Zeit in der Reha als auf dem Fußballplatz verbracht.