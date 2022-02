Vier Heimniederlagen in Folge : Diese Diskrepanz muss Borussia gegen Augsburg beheben

Mönchengladbach Während sich Borussia auswärts mit fünf Punkten aus drei Spielen gefangen hat, gab es daheim zuletzt nur Niederlagen. Doch um im Abstiegskampf zu bestehen, braucht es auch wieder Punkte im Borussia-Park. Zudem wäre bei einer weiteren Pleite gegen Augsburg ein Negativ-Rekord eingestellt.

Der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus am vergangenen Samstag, doch immerhin gelang den Gladbachern auf der Bielefelder Alm ein verdienter Punktgewinn – womit die Bilanz der vergangenen zweieinhalb Monate nun lautet: fünf Punkte aus neun Spielen. Das ist die karge Ausbeute seit dem bitteren 1:4 im Derby beim 1. FC Köln, mit dem die Negativserie der Borussen Ende November begann.

Die schwache Bilanz erhält zudem eine besondere Note, wenn berücksichtigt wird, dass Borussia diese fünf Zähler allesamt auswärts holte, während es in dem Zeitraum in vier Heimspielen vier Niederlagen gab. Dagegen ist Gladbach auswärts nun seit drei Spielen unbesiegt: Vor dem 1:1 in Bielefeld hatte es zum Rückrundenauftakt einen 2:1-Sieg bei den Bayern und zum Hinrundenfinale ein 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim gegeben.

Damit hat sich die Heim-/Auswärts-Diskrepanz zuletzt ins komplette Gegenteil verkehrt. Denn im ersten Saisondrittel kassierte Borussia keine einzige Heimniederlage (vier Siege und zwei Unentschieden), während es dafür auswärts kaum etwas zu holen gab und nur ein 3:1 beim VfL Wolfsburg und ein 1:1 in Mainz auf der Habenseite standen.

Bei nur vier Punkten aus den ersten acht Auswärtsspielen der laufenden Saison lässt sich also konstatieren, dass Gladbach diesen Negativlauf gestoppt hat. Dies muss nun jedoch auch dringend im eigenen Stadion passieren. Denn der Klassenverbleib kann nur gelingen, wenn das Punktesammeln auch daheim wieder aufgenommen wird – zumal sieben der 13 noch ausstehenden Spiele im Borussia-Park stattfinden.

Die bislang ergatterten 14 Heimpunkte machen einen Schnitt von 1,4 Zählern pro Heimspiel: Schwächer auf eigenem Platz punktete Borussia zuletzt in der Relegationssaison 2010/11, als es nur 1,06 Punkte im Durchschnitt gab. In den Jahren des sportlichen Aufschwungs danach sank der Wert nie unter die Marke von 1,53 Zählern pro Heimpartie, die in der Spielzeit 2016/17 heraussprangen – damals belegte Borussia am Ende den neunten Tabellenplatz.

Um den Schnitt wieder zu verbessern, muss am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg der erste Heimsieg seit dem 4:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth her, vor allem würde Borussia damit einen direkten Konkurrenten – Augsburg steht derzeit mit nur einem Zähler Rückstand auf die Gladbacher auf dem Relegationsrang – wieder etwas distanzieren.

Vielleicht verhelfen auch die Fans – 10.000 sind wieder zugelassen – dem Team zum Dreier, nach zuletzt zwei pandemie-bedingten Fast-Geisterspielen mit weniger als 1000 Zuschauern. „Dass wieder mehr Fans im Stadion sein werden, wird unserer Mannschaft guttun. Sie braucht die Unterstützung der Zuschauer. Zumal es ein sehr bedeutsames Spiel für uns ist“, sagte Trainer Adi Hütter am Dienstag. Geht es indes erneut schief, stellt Borussia einen Negativrekord ein.

Denn eine weitere Pleite würde die fünfte Heimniederlage in Folge bedeuten – eine derartige Serie hat es für Borussia erst einmal gegeben: In der schon erwähnten Relegationssaison vor elf Jahren hatte Gladbach fünf Niederlagen im Borussia-Park am Stück kassiert, die Serie wurde durchbrochen in Lucien Favres erstem Spiel als Chefcoach (2:1-Sieg gegen den FC Schalke 04). So wie derzeit bereits vier Heimniederlagen in Folge hatte es auch schon gegeben, in der Saison 1989/90, als Borussia erstmals überhaupt in ihrer Bundesliga-Historie ans Tabellenende rutschte.