Borussias Sportdirektor : Eberl spricht Machtwort in der Personalie Zakaria

Mönchengladbach Max Eberl hat sich in einem Interview klar positioniert. Denis Zakaria werde auch in der nächsten Saison für Borussia spielen, sagte der Sportdirektor. Bislang hat sich der Spieler selbst aber nicht konkret geäußert.

In den vergangenen Wochen hat Max Eberl schon einige Male angekündigt, dass Borussia in diesem Sommer keinen Top-Spieler abgeben muss und auch nicht verkaufen möchte, sondern versucht, den Kader möglichst komplett beisammen zu halten. Dennoch ruhten die Geschichten um Denis Zakaria, der von mehreren Top-Klubs in Europa umworben wird und über einen Wechsel zumindest nachgedacht hat, nicht, wie sein Beraterwechsel vor wenigen Wochen auch belegt. Doch Eberl hat aufgrund der vertraglichen Situation die Zügel in der Hand – und verspricht jetzt: Zakaria bleibt!