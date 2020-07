Neue Marktwerte : Borussia boomt auf dem Transfermarkt

Mönchengladbach Das Portal transfermarkt.de hat neue Marktwerte in der Bundesliga bestimmt. Borussia ist dabei der große Gewinner, sieben Spieler sind nun deutlich besser bewertet. Marcus Thuram und Ramy Bensebaini haben den größten Sprung gemacht.

Nachdem die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass alle Teams in der Bundesliga einen starken Marktwert-Rückgang erlitten hatten, Borussia sogar prozentual den größten, hat sich nicht nur das öffentliche Leben normalisiert, sondern auch die Bewertungen der Spielwerte. Das Portal transfermarkt.de hat am Mittwoch neue Marktwerte in der Bundesliga präsentiert. Und nachdem Borussia zuletzt der große Verlierer war, ist sie nun der große Gewinner.