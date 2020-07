Per Video-Botschaft : Borussias Mitarbeiter bedanken sich für Gehaltsverzicht

Per Video-Botschaft

Mönchengladbach Schon über vier Millionen Euro hat Borussia allein durch den Gehaltsverzicht der Profis gespart. Dadurch konnten alle Arbeitsplätze gesichert und das Kurzarbeitergeld der Mitarbeiter aufgestockt werden. Dafür gab es ein emotionales Dank-Video.

Im März schaffte es Borussia sogar in den größten us-amerikanischen Nachrichtensender CNN. Nachdem die Gladbacher per offizieller Mitteilung die Exklusiv-Nachricht unserer Redaktion, dass das Profi-Team aufgrund der Corona-Problematik auf Teile ihres Gehalts verzichten wollen, bestätigten, lief die Botschaft über den Ticker des TV-Senders. Schließlich war Borussia der erste Klub, in dem es einen solchen Vorgang gegeben hatte. Das Ziel: Die Jobs und das Einkommen der Mitarbeiter sichern, die ein „normales“ Gehalt bekommen und aufgrund von Kurzarbeit auf einen großen Teil dessen verzichten mussten.