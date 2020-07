Kostenpflichtiger Inhalt: Bundesliga arbeitet an Konzepten : Noch keine Einigung über Fan-Rückkehr in Stadien

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Profi-Klubs hoffen darauf, dass noch während der Hinrunde der Fußball-Bundesliga wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. Dafür arbeiten sie an Konzepten. Die Landesregierung zeigt sich noch zurückhaltend und will erst einmal abwarten. In Sachsen dagegen plant man die Öffnung.