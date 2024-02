Borussia-Barometer Stimmung so schlecht wie vor einem Jahr – Seoane im Minus

Die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach wiederholen in diesen Tagen wie ein Mantra: „Wir sind uns der Situation absolut bewusst.“ Manager Roland Virkus tat das im Interview mit unserer Redaktion, Sportdirektor Nils Schmadtke in abgewandelter Form und auch Trainer Gerardo Seoane vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. In dieser Woche, vor drei wichtigen Aufgaben in der Liga und dem Nachholspiel im Pokal-Viertelfinale, war es an der Zeit für unsere monatliche Fan-Umfrage. Die Ergebnisse sind zum Teil alarmierend.