Er beeindruckt die Bundesliga Shootingstar des 1. FC Köln hat eine Vergangenheit bei Fortuna

Das Kölner Talent mit der Düsseldorfer Vergangenheit hatte in diesem Jahr schon einmal einen – unfreiwilligen – Wirkungstreffer gelandet: Beim Spiel in Wolfsburg traf er Linienrichter Thorben Siewer bei einem Klärungsversuch mit dem Ball unglücklich voll am Kopf, sodass dieser nicht weitermachen konnte. Dass daraufhin per Lautsprecher ein neuer vierter Offizieller im Stadion gesucht werden musste, hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.