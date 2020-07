Wegen starker erster Saison : Borussia muss Nachschlag für Embolo zahlen

Breel Embolo hat bei Borussia eine starke erste Saison gespielt. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Weil Breel Embolo bei Borussia eine starke erste Saison gespielt hat, müssen die Gladbacher nun weiteres Geld an Schalke 04 überweisen. Doch das ist alles andere als schmerzhaft für den Verein.

Es gab durchaus Skeptiker im Umfeld des Vereins, als Borussia im vergangenen Sommer Breel Embolo von Schalke 04 verpflichtet hat. Dass die Ablösesumme für den Stürmer, der 2016 für fast 30 Millionen Euro nach Gelsenkirchen gewechselt war, aber nur zehn Millionen Euro betrug, besänftige diese Kritiker. Denn Embolos Potenzial war bekannt, das Problem war nur seine Verletzungshistorie. Auf Schalke kam er nie richtig in Tritt, weil ihn immer wieder Blessuren zurückwarfen.

In Gladbach lief es besser in seinem ersten Jahr. Weil ihm dort mehr Zeit gegeben wird, Embolo steht nicht unter Druck, in vorderster Front funktionieren zu müssen, er kann sich auch mal auf seine Kollegen verlassen. Marco Rose ist ein Trainer, der ihm auch gar keine andere Wahl lässt, er bringt nur Spieler, die wirklich fit sind. „Es war für beide Seiten ein gutes Jahr. Breel hat sich sehr gut entwickelt, es geht aber noch mehr“, sagte der 43-Jährige nach dem letzten Saisonspiel, bei dem Embolo mit einem Tor und einer Vorlage einen riesigen Anteil am 2:1 gegen Hertha BSC hatte.

Der Sieg brachte den Einzug in die Champions League, die mindestens 15 Millionen Euro mehr einbringt als die Europa League. So gesehen hat Embolo die Kosten von vor einem Jahr schon wieder reingeholt. Es ist also auch eine gute Nachricht, dass Borussia nun einen Nachschlag für den Schweizer Nationalspieler bezahlen muss. Laut „Bild“ muss Gladbach nach jedem der vier Vertragsjahre jeweils Mal eine Million Euro an Schalke überweisen, wenn Embolo mindestens 25-mal in der Liga in einer Saison zum Einsatz kam und sich Borussia für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Der Nachschlag bedeutet also auch, dass Embolo „geliefert“ hat – und das ist kostbarer als eine Million Euro.