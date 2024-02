Spieltags-Barometer Borussia-Fans glücklich über fünf Tore – aber nur vorsichtig optimistisch

Franck Honorat schraubte das Ergebnis in der Nachspielzeit noch in die Höhe. Fünf Tore hatte Borussia Mönchengladbach zuletzt vor anderthalb Jahren gegen den 1. FC Köln erzielt, es waren zudem mit Abstand die meisten von allen Bundesligisten am vergangenen Spieltag. Natürlich waren die Fans glücklich über den langersehnten Erfolg – sie begegneten dem Resultat aber auch mit gesundem Realismus, wie die Auswertung des Spieltags-Barometers zeigt