FC Bayern München bei AEK Athen ohne David Alaba

Champions-League-Spiel in Athen

David Alaba (l) und Jerome Boateng beim Abschlusstraining in Athen. Foto: REUTERS/COSTAS BALTAS

Athen Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München verzichtet im Champions-League-Spiel bei AEK Athen (18.55 Uhr/Sky) auf den angeschlagenen David Alaba.

Jerome Boateng und Thomas Müller nehmen überraschend neben Alaba Platz. Die beiden Nationalspieler standen auch beim 3:1 am vergangenen Samstag in Wolfsburg nicht in der Startelf. Trainer Niko Kovac, bislang ein großer Freund der Rotation, nimmt damit nur einen Wechsel vor.