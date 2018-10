Bayern PK: Juan Bernat wünscht München alles Gute

Paris Uli Hoeneß hat Juan Bernat bei einer Pressekonferenz scharf angegriffen. Der Spanier reagiert gelassen auf den Angriff seines ehemaligen Chefs.

Hoeneß hatte am Freitag den im Sommer nach Paris transferierten Bernat angegriffen und diesem bescheinigt, im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla (2:1) in der vergangenen Saison "einen Scheißdreck" gespielt zu haben. Danach sei die Entscheidung gefallen, den Iberer am Ende der Spielzeit abzugeben. Bernat war in diesem Match der Königsklasse zur Halbzeit ausgewechselt worden.