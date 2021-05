Fan-Rückkehr : FC Bayern gegen Augsburg vor Zuschauern

München Fan-Rückkehr beim FC Bayern: Der Rekordmeister wird sein letztes Heimspiel der Bundesliga-Saison gegen Augsburg vor Zuschauern bestreiten. Immerhin 250 dürfen dabei sein. 100 Karten gehen an Personen aus dem Gesundheitswesen.

Der FC Bayern München wird sein letztes Saisonspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag vor 250 Zuschauern in der Allianz Arena bestreiten. 100 Karten davon werden die Bayern an Personen aus dem Gesundheitswesen vergeben, „die während Corona so hart für unsere Gesellschaft arbeiten“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.