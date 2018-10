Bayern München: Ober-Bayern gehen auf ihre Kritiker los

München Vorstands-Chef Rummenigge und Präsident Hoeneß geißeln „herabwürdigende“ Berichterstattung.

Hier hat Giovanni Trapattoni im Frühjahr 1998 seine berühmte „Ich habe fertig“-Rede gehalten. Anderthalb Jahre später beugte sich Stefan Effenberg angriffslustig über das Rednerpult und herrschte die versammelte Münchner Presse an: „Freunde der Sonne, ich bin einer, der sich das nicht gefallen lässt.“ Es ist also auch gelebte Traditionspflege, dass am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern München in Wolfsburg das Führungstrio des Rekordmeisters (Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic) dieses Podium auf dem Klubgelände an der Säbener Straße erklomm und dort auf die Kritiker des Titelverteidigers losging.