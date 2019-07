Trikots für die neue Saison vorgestellt : Köln spielt mit dem Dom auf der Brust

Düsseldorf Für die neue Saison setzt der 1. FC Köln auf Tradition - bei den Farben seiner Heim- und Auswärtstrikots macht er keine Experimente. Das Ausweichtrikot bekommt aber ein ganz besonderes Design.

Der 1. FC Köln hat die Trikots für die neue Saison 2019/20 vorgestellt. Zuhause laufen die Kölner in weiß auf, in der Fremde stehen sie in roten Trikots auf dem Feld. Das blaue Ausweichtrikot ist eine Hommage an den Kölner Dom, der in vielfacher Zahl auf der Vorderseite des Shirts aufgedruckt ist. Seit der FC zu Beginn der Vorsaison der Ausrüster gewechselt hat, ist uhlsport für das Design verantwortlich. Eine Besonderheit beim FC ist, dass in der Trikot-Kommission auch die Stimmen von Fans gehört werden.