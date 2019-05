"Et kütt, wie et kütt" : Trainer Beierlorzer in Köln vorgestellt

Köln Achim Beierlorzer will einen neuen Geist ins Kölner Geißbockheim bringen. Er verspricht Schnelligkeit und Begeisterung.

Achim Beierlorzer nahm den Krach am Journalistentisch als gutes Omen. "Scherben bringen Glück!", rief der neue Trainer des 1. FC Köln lachend, nachdem ein weißer Porzellanteller scheppernd in zwei Dutzend Teile zersprungen war. Dann trank der 51-Jährige sein Wasser - standesgemäß aus einer 0,2-Liter-Kölschstange, die in seiner bayrischen Heimat wohl als Reagenzglas durchgehen würde.

Ein Start nach Maß also. Beierlorzer wird sich aber noch an einiges gewöhnen müssen. Dem chronisch kritischen Umfeld stellte er in Müngersdorf an der Seite eines großen Plastik-Geißbocks am Donnerstag gewaltigen Optimismus entgegen. Frisch, dynamisch und verbindlich kam er daher, als Mann, der einen positiven Geist in den stets zweifelnden Verein tragen will.