Tausende Katholiken feiern : Zahlreiche große Fronleichnams-Prozessionen in NRW - auch Missbrauch Thema

Köln/Münster Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen haben katholische Gemeinden den Fronleichnamstag wieder mit großen Prozessionen gefeiert. In einigen Gottesdiensten kam auch das Thema Missbrauch durch Geistliche zur Sprache.

Mit Prozessionen haben Tausende Katholiken in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag das Fronleichnamsfest begangen. In zahlreichen Gemeinden zogen Gläubige betend und singend durch die Straßen und verehrten dabei eine Monstranz mit einer Hostie, die als Zeichen der Gegenwart Christi in der Messe angesehen wird.