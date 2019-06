Saison 2013/14:

Die 51. Bundesligaspielzeit beginnt mit einem Torfeuerwerk - 37 Treffer fallen. Das 6:1 von Herta BSC Berlin gegen Eintracht Frankfurt ist dabei das torreichste Spiel an einem ersten Bundesligaspieltag in den vergangenen zehn Jahren. Ganze neun Spieltage dauert es in dieser Saison bis die erste Partie torlos endet (SV Werder Bremen gegen SC Freiburg).

Aufsteiger Eintracht Braunschweig kann nach sieben Spieltagen und nur einem Punkt auch im weiteren Verlauf der Saison den Abstieg nicht mehr verhindern. In seiner ersten Saison als Chefcoach in München, spielen Pep Guardiolas Schützlinge eine fast makellose Saison und verlieren kein Hinrunden Spiel. Am Ende stehen die Meisterschaft und ein neuer Punkterekord von 90 zu Buche.