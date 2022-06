Neuer Chef der Düsseldorfer Verkehrspolizei aus Köln : „Ich kann hier einfach keinen Dom sehen“

Düsseldorf Frank Stötzel ist ein waschechter Kölner. Seit Anfang Juni leitet er die Verkehrsdirektion der Düsseldorfer Polizei und ist Chef von 600 Mitarbeitenden. Was er als zentrale Themen seiner Arbeit sieht und ob er schon ein Altbier getrunken hat.

Fünf Jahre lang hat er in der Domstadt die Spezialeinheiten geleitet. Und warum dann jetzt Düsseldorf? „Nun, so oft wird ein Chefposten in einer Verkehrsdirektion nicht frei, da habe ich zugegriffen.“ Begeistert von der Neubesetzung ist sein neuer Chef, Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler: „Ich bin mir sicher, dass wir von seiner Erfahrung und seinem Enthusiasmus profitieren werden.“

Die Tuning- und Poserszene ist ein weiteres Themenfeld. „Das ist hier in Düsseldorf deutlich ausgeprägter als etwa in Köln“, sagt Stötzel. Er habe an der Kontrolle am Corneliusplatz Anfang Juni teilnehmen können. „Es war erschreckend, wie an den Autos manipuliert wird.“ Er habe nichts gegen schöne Autos und auch nicht gegen Tuning. Nur müsse sich das alles im Rahmen des Erlaubten bewegen.