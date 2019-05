Vize-Präsidenten treten nicht mehr an : Mitgliederrat des 1. FC Köln befürwortet Rückzug von Schumacher und Ritterbach

Vize-Präsidenten treten nicht mehr an

Köln Der 1. FC Köln wird einen neuen Vorstand bekommen. Am Freitag kündigten die bisherigen Vizepräsidenten an, bei der Wahl im September nicht erneut kandidieren zu wollen. Vorausgegangen waren Streitigkeiten mit anderen Gremien und Teilen der Fans.

Toni Schumacher und Markus Ritterbach werden aus dem Vorstand des 1. FC Köln ausscheiden. Die beiden Vizepräsidenten des Bundesliga-Aufsteigers teilten am Freitag mit, dass sie bei der Vorstandswahl im September nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. „Wir möchten keinen weiteren Machtkampf der Gremien in unserem Verein. Ein neuer Vorstand kann und muss mit neuer Kraft das Verhältnis zum Mitgliederrat wieder versachlichen“, heißt es in der Mitteilung.