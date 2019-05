Eishockey-WM : NHL-Torwart Grubauer verstärkt DEB-Team

Kosice NHL-Torwart Philipp Grubauer verstärkt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei. Nach dem Play-off-Aus mit der Colorado Avalanche erhielt der 27-Jährige grünes Licht von seinem Klub.

Nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) wird er am Sonntag in Kosice eintreffen und am Montag erstmals mit dem Team trainieren.