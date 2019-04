WM-Vorbereitung : DEB-Team kassiert gegen Tschechien die erste Niederlage

Karlovy Vary Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im dritten WM-Vorbereitungsspiel trotz einer starken kämpferischen Leistung die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag Tschechien in Karlsbad mit 4:5 (2:4, 1:0, 1:1).

Am Donnerstag trifft das DEB-Team erneut auf den zwölfmaligen Weltmeister (17.30 Uhr/Magenta Sport). Die ersten beiden Tests für die WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai) hatte die Mannschaft gegen den WM-Gastgeber gewonnen (2:1, 3:1).

In Karlsbad waren zunächst die Gastgeber am Drücker. Ein Doppelschlag durch Jakub Krejcik und Jan Kolar in der sechsten Minute brachte die Tschechen mit 2:0 in Führung. Nach einem Foul von Michal Repik an Tim Wohlgemuth nutzten die Gäste das Überzahl-Spiel und kamen durch Bergmann (8./10.) wieder zurück, doch David Tomasek (14.) und Ondrej Beranek (20.) stellten den alten Abstand wieder her.