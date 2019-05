Eishockey : Draisaitl kritisiert Talentförderung in Deutschland

Draisaitl kritisiert Talentförderung in Deutschland

Düsseldorf Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl fordert mehr Förderung deutscher Talente, vor allem in der Offensive. Er war mit 50 Treffern zweitbester Torschütze der NHL-Hauptrunde.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat die Talenteförderung in Deutschland kritisiert. "Die jungen Spieler bekommen keine wirkliche Chance, offensiv zu spielen", sagte der zweitbeste Torschütze der NHL-Hauptrunde (50 Treffer) von den Edmonton Oilers dem kicker. "Wenn du dir die Schweden anguckst, die Finnen... sobald die ein bisschen was spielen können, spielen die in der ersten Mannschaft. Mit der Betonung auf spielen."